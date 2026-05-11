11 Мая 2026
Общество Республика Тыва
Фото: t.me/khovalyg_live

Владислав Ховалыг поручил ускорить работы по благоустройству в Кызыле

"Рабочие вопросы не ждут начала будней. Понедельник начал с инспекции объектов Кызыла, на которых сейчас идут строительные и ремонтные работы", - сообщил на своих страницах в соцсетях глава Республики Тува Владислав Ховалыг.

Сейчас благоустроительные работы в республиканской столице сосредоточены на нескольких площадках.

"В аэропорту обустраиваем парковки на 500 мест и современные системы проезда. Скоро приступим к укладке асфальта. Возле Кызылского президентского кадетского училища и на улице Московской прокладываем тротуары, устанавливаем бордюры и проводим комплексное озеленение. Также планируем привести фасады домов к единому архитектурному стилю — для соблюдения эстетики городской среды. Поручил ускорить темпы работ.", - отметил глава Тувы.

Он напомнил, что регион активно готовится к IV Международному буддийскому форуму.

"В августе мы примем сотни гостей из разных стран и регионов. Наша задача — встретить их достойно, но хочу подчеркнуть одну принципиально важную вещь. Все, что мы сейчас строим, ремонтируем и обновляем, — делается в первую очередь для самих жителей Тувы. Новые дороги, благоустроенные скверы и обновленные здания останутся здесь на долгие годы. Гости уедут, вдохновленные нашей культурой, а качественная городская среда останется с нашими детьми", - подчеркнул Владислав Ховалыг.

Теги: владислав ховалыг, рабочая поездка по кызылу, глава тувы


