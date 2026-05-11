Спасатели нашли потерявшихся на Эльбрусе туристов

Спасатели обнаружили туристов, потерявшихся на Эльбрусе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, спасателям поступила информация, что на горе Эльбрус двое туристов находятся на высоте 5100 метров и не могут самостоятельно спуститься. На помощь выдвинулись специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 10 человек и трех единиц техники.

Поиски осложняли минусовая температура в горах и метель. В итоге туристов удалось обнаружить и произвести их спуск. По предварительной информации, их состояние удовлетворительное.

Мужчин, предварительно с обморожением, передали бригаде медиков. Как отметили в МЧС, свой маршрут туристы не регистрировали.