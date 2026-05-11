Главы МИД ЕС собираются обсудить темы для переговоров с Россией

Главы МИД стран Евросоюза на встрече 27-28 мая обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

Заявление прозвучало перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник.

"Нам сначала нужно обсудить между собой, что мы с ними будем обсуждать. Именно поэтому у нас будет встреча, на которой мы обсудим предложения", - цитирует Каллас РИА Новости.

