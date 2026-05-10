Минтранс: Авиаперевозки на южном направлении полностью восстановлены

Озвучены данные по возможному количеству пассажиров, которые смогут получить компенсации из-за сбоев рейсов в том числе на юге России.

Выплаты из-за сбоев рейсов, запланированных на 8-11 мая включительно, с прибытием или вылетом из южных аэропортов, могут получить до 16 тыс. пассажиров, сообщили ТАСС в компании "Альфастрахование". По данным Минтранса России, авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объёме.

Утром 8 мая беспилотник попал в здание управления воздушной навигацией в Ростове-на-Дону, из-за этого была приостановлена работа аэропортов в городах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Позже аэропорты Ростовской зоны вернулись к штатной работе.