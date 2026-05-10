Лайнер с больными хантавирусом прибыл к Канарским островам

Круизный лайнер MV Hondius, пассажиры которого заболели хантавирусом, прибыл к острову Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова).

Читайте также: Российские ученые готовы создать вакцину от хантавируса за полтора года

Возможно, пассажиры будут оставаться на судне до прибытия репатриационных рейсов. Министерство обороны Испании должно перевезти 14 подданных королевства, находящихся на борту, с Канарских островов в больницу в Мадриде. Там их ждёт карантин. Предполагается, что именно они первыми покинут судно, пишет ТАСС.

Три недели назад лайнер вышел из города Ушуайя в Аргентине и направился в конечный пункт круиза - на Канарские острова. На его борту находятся около 150 человек. Большинство - граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. Часть пассажиров покинула корабль уже после того, как был замечен первый случай болезни.