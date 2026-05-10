Лайнер с больными хантавирусом прибыл к Канарским островам
Круизный лайнер MV Hondius, пассажиры которого заболели хантавирусом, прибыл к острову Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова).
Возможно, пассажиры будут оставаться на судне до прибытия репатриационных рейсов. Министерство обороны Испании должно перевезти 14 подданных королевства, находящихся на борту, с Канарских островов в больницу в Мадриде. Там их ждёт карантин. Предполагается, что именно они первыми покинут судно, пишет ТАСС.
Три недели назад лайнер вышел из города Ушуайя в Аргентине и направился в конечный пункт круиза - на Канарские острова. На его борту находятся около 150 человек. Большинство - граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. Часть пассажиров покинула корабль уже после того, как был замечен первый случай болезни.