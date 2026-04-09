Нагрузка на школьных психологов превышает норматив в полтора раза

На одного педагога-психолога в среднем в российских школах приходится 500 учеников. В детских садах нагрузка составляет 300 воспитанников на одного психолога, в колледжах и техникумах – более 900. При этом нормативы предполагают, что нагрузка на таких специалистов должна составлять около 300 человек, пишут "Ведомости". Таким образом, в среднем нагрузка превышена в 1,6 раза. Сообщается также, что в 2023 году Минпросвещения предлагало установить еще более комфортные нормативы – 200 школьников на одного педагога-психолога и 500 студентов в колледжах, но проект приказа министерства получил отрицательное заключение.

Эксперты считают, что при такой загруженности педагогу-психологу в учебном заведении не только сложно помочь конкретному ребенку, но и даже просто заметить, что ученику нужна поддержка. А сейчас получается, что психологи только занимаются бюрократической работают и реагируют на уже случившееся: острые кризисы, конфликты, запросы администрации.