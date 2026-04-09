Осенью в российских магазинах могут возникнуть перебои с поставками лампочек

В сентябре в России могут возникнуть перебои с продажами лампочек. Есть вероятность, что с 1 сентября невозможно будет забрать лампочки со складов, пишет Telegram-канал "Время госзакупок" со ссылкой на источники в сетях по продаже осветительных приборов.

Один из продавцов говорит, что с 1 сентября ритейлеры не смогут продавать лампочки вне системы "Честный знак". "Но никто не дал пояснений по тому, как в документах должна выглядеть выкладка товаров, семинары по этой теме платные, и не каждые торговые точки могут себе их позволить", - говорит источник.

Проблема коснулась не только офлайн-магазинов, но и продавцов на маркетплейсах, утверждает инсайдер.