Подросток, напавший с ножом на учителя в Добрянке, арестован

Школьник, напавший с ножом на учителя в пермской Добрянке, арестован.

По решению Свердловского районного суда Перми, удовлетворившего ходатайство следствия, молодой человек проведет под стражей два месяца до 7 июня 2026 года.

Напомним, накануне ученик школы №5, девятиклассник-второгодник, подкараулил на крыльце завуча, учителя русского и литературы Олесю Багуту и ударил ее ножом, когда педагог вышла, чтобы провести зарядку для старшеклассников в честь школьного праздника Дня здоровья. Нападавший убежал, но затем сам сдался полиции. Учитель умерла в реанимации. Подросток состоял на учете в полиции, учитель дважды подавала заявления в полицию из-за его действий. Возбуждено уголовное дело.

Администрация города и образовательное учреждение объявили сбор средств на похороны Олеси Багуты.