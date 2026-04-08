Иран и Оман собираются взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

Иран и Оман во время двухнедельного перемирия собираются взымать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив, передает Associated Press. Собранные средства они намерены направить на реконструкцию.

В мирное время введение платы за проход судов через международные проливы запрещается международным правом, но Иран в свете американо-израильской атаки может пойти на такие меры. Эксперты полагают, что Тегеран даже постарается ввести плату на постоянной основе – возможно, в рамках мирного соглашения с США. Размер пошлин неизбежно скажется на стоимости топлива, перевозимого судами.

По данным CNN, Иран и сейчас запрашивает пошлину за проход судов через Ормузский пролив – по неподтвержденным данным, до $2 млн за один корабль.

Ключевой для международного судоходства участок пролива находится между Ираном на севере и Оманом на юге. Его ширина всего 53 км, в нем находятся судоходные каналы шириной 3 км, а также буферную зону в 3 км. Вся эта инфраструктура находится в иранских территориальных водах.

По оценкам экспертов, в 2025 году через пролив ежедневно транспортировалось в общей сложности 20 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов. Это составляет 25% мирового морского грузооборота нефти. Сейчас трафик сократился до 5% от довоенного.