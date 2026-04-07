Минюст исключил 75 человек и компаний из списка иноагентов

Министерство юстиции России вычеркнуло из реестра иностранных агентов 75 лиц, которые сами подали заявления об этом. Об этом рассказал глава ведомства Константин Чуйченко на итоговой коллегии министерства за 2025 год, сообщает РИА Новости. Министр сообщил, что закон предлагает понятные и прозрачные правила для тех, кто хочет выйти из этого списка. Процедуру может начать как сам иноагент, так и Минюст, если человек или организация перестают соответствовать критериям этого статуса.

Константин Чуйченко подчеркнул, что ведомство уже исключило десятки заявителей, которые подтвердили утрату признаков иностранного агента. По его словам, механизм работает четко: если лицо больше не получает иностранную поддержку или не ведет политическую деятельность в интересах других стран, оно имеет право подать заявление. Министр уверен, что такие правила позволяют участникам реестра законно восстановить свой прежний статус и выйти из-под государственного контроля.