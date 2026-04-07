Астраханская область - лидер в ЮФО по объему инвестиций в основной капитал

Астраханская область заняла 11-е место среди всех субъектов России по объему инвестиций в основной капитал. Соответствующие данные опубликовал Росстат, представив окончательные итоги за 2025 год.

Объем инвестиций в основной капитал Астраханской области составил 139 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 7,8%. Положительная динамика связана с реализацией в регионе программ развития газоснабжения и газораспределения, работами по присоединению льготных категорий потребителей, по ремонту и модернизации оборудования, монтажу межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов.

Инвестиции в основной капитал являются одним из основных показателей социально-экономического развития региона. Это вложения в разноотраслевые предприятия, социально-экономические программы, проекты предпринимательской и инновационной сфер.

Инвестиционный план Астраханской области на 2025–2030 годы признан одним из лучших на федеральном уровне.

До 2030 года будет привлечено более 170 млрд рублей инвестиций. Средства направят на реализацию 47 новых масштабных проектов, благодаря которым создадут тысячи новых рабочих мест.