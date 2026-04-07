Напавший на учителя подросток состоял на учете в полиции

Стали известны подробности ЧП в Добрянке, где ученик напал с ножом на учителя. Как сообщил на своей странице в ВК глава города Дмитрий Антонов, девятиклассник напал на завуча на крыльце школы, передает корреспондент Накануне.RU.

Молодой человек состоит на учете в полиции, неоднократно оставался на повторное обучение в школе. Пострадавших больше нет. Ученикам ничего не угрожает. Ученики первой и второй смены продолжат учиться как обычно.

По предварительной информации, завуч находится в тяжелом состоянии.

Прокуратурой города Добрянки организована проверка по факту нападения школьника на педагога у входа в школу.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На контроль также поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.

Ural Mash сообщает, что подросток ударил учителя ножом в Пермском крае якобы из-за недопуска к экзаменам. Пострадавшая преподает русский язык и литературу. Ее зовут Олеся Багута и она является победителем многих профессиональных конкурсов, в том числе районных "Учитель года-2018" и "Лучший учитель основной и старшей школы".

Сейчас за жизнь педагога борются врачи.

Ученик поджидал педагога у крыльца школы №5. В школе, где подросток ударил учителя ножом, сегодня был праздник — День здоровья. Девятиклассник ударил женщину, когда она вышла на крыльцо проводить зарядку для 5-9 классов, и убежал. После - сам сдался полиции.