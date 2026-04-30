Одиннадцать дней отдыха: Минтруд утвердил график праздников на 2027 год

Россияне будут отдыхать на новогодних праздниках 11 дней подряд - с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Пресс-служба Министерства труда России сообщила об этом решении 30 апреля. Специалисты ведомства ежегодно меняют местами выходные и праздничные дни, чтобы люди могли отдыхать дольше и качественнее. Правительство старается объединять свободные дни в длинные блоки, когда это позволяет календарь.

В 2027 году граждан ждут пять периодов отдыха по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и в июне. Также в ноябре жители страны получат сразу четыре выходных дня подряд. Полный список дат для отдыха выглядит так: новогодние каникулы до 10 января, периоды 21-23 февраля, 6-8 марта, 1-3 и 8-10 мая, 12-14 июня, 4-7 ноября и 31 декабря. Минтруд напоминает, что Трудовой кодекс разрешает переносить праздники, если они выпадают на субботу или воскресенье.

Пока чиновники утверждают графики, семьи начали менять свои привычки и теперь экономят на майских поездках. Люди стараются приберечь деньги для большого летнего отпуска. Депутат Госдумы Ярослав Нилов уточнил, что в мае 2027 года все дни между праздничными блоками останутся рабочими. Однако 8 мая работодатели обязаны отпустить сотрудников домой на час раньше. Это правило действует, потому что следующий день, 9 мая, является государственным праздником - Днем Победы.

