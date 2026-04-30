Сход породы на руднике в Магаданской области: под завалами могут быть восемь человек

В Магаданской области на угольном разрезе Кадыкчанский произошел сход горной породы.

По предварительным данным, под завалами горной массы могут находиться восемь человек, сообщили в МЧС.

В Сусуманский район, где произошло ЧП, направлены спасатели (в том числе пожарные и медики) на вертолете Ми-8. Хотя разрез расположен недалеко от трассы "Колыма", добраться до него на наземном транспорте проблематично.

Разрез принадлежит "Колымской угольной компании".