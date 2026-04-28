Жительнице Лысьвы возмещены деньги, похищенные мошенниками

Жительнице Лысьвы после вмешательства прокуратуры возмещены деньги, похищенные мошенниками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Установлено, что в начале прошлого года пенсионерка перевела мошенникам 570 тысяч рублей под предлогом получения онлайн-заработка. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

С целью восстановления нарушенных прав потерпевшей прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения с лица, на счет которого поступили похищенные деньги. Суд заявленные требования удовлетворил, взыскав с дроппера в пользу пенсионерки более 610 тыс. рублей с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами.



В настоящее время денежные средства возвращены потерпевшей.