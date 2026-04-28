На Урале приставы поймали должника по алиментам, заказав у него натяжной потолок

В Талицком районе Свердловской области судебные приставы смогли поймать должника по алиментам, заказав у него услугу по установке натяжного потолка. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

У должника двое несовершеннолетних детей, которым он был обязан выплачивать 1/3 часть заработка. Однако свердловчанин специально официально не трудоустраивался, добровольно алименты не перечислял и не занимался содержанием и воспитанием детей. Постепенно долг по алиментам вырос до 1,9 млн рублей. Мужчину объявили в исполнительный розыск.

"Скрываться от судебного пристава-исполнителя не следует. Иначе встреча с судебным приставом произойдет в самый неожиданный момент и может принести неблагоприятные последствия в виде принудительных и ограничительный мер, административного или уголовного наказания", - сообщили в пресс-службе ГУФССП..

Удалось выяснить, что он неофициально оказывает услуги по установке натяжных потолков. Тогда судебный пристав–исполнитель позвонила по номеру телефона, представилась частным лицом и условилась с гражданином о встрече, чтобы обговорить заказ. Должник, ни о чем не подозревая, надеясь неофициально заработать и не платить алименты, явился по адресу заказа, где его уже ожидали судебные приставы. Он попытался оказать сопротивление, но все же был доставлен в Талицкое районное отделение судебных приставов.

Горе-отца привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям: ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата алиментов" и ст. 17.8 КоАП РФ "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов". Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.