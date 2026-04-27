Правительство утвердило список из 206 важнейших лекарств для производства в России

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новый перечень стратегически важных лекарств. В список вошли 206 препаратов, которые помогают лечить рак, болезни сердца, неврологические недуги и опасные инфекции. Глава правительства подчеркнул, что власти выполняют поручение президента и наращивают выпуск отечественных медикаментов, чтобы защитить здоровье граждан и не зависеть от зарубежных поставок, пишет ТАСС.

Теперь российские заводы должны наладить полный цикл производства этих лекарств на территории страны. Государство поддержит такие предприятия и даст их продукции приоритет при госзакупках. По мнению Мишустина, это поможет избежать дефицита в больницах и укрепит технологическую независимость России. Премьер уверен, что развитие собственной фармацевтики напрямую спасает жизни людей по всей стране.

Ранее в законах не было четких правил, как именно отбирать лекарства для этого списка. Ситуация изменилась в марте 2026 года, когда правительство утвердило четкие критерии и требования к стратегически значимым препаратам. Новые правила позволят не только стабильно снабжать поликлиники медикаментами, но и помогут российским компаниям активнее продавать свои разработки за границу.

Ранее сообщалось, что в 75 регионах России из аптек практически исчез антирезусный иммуноглобулин, необходимый беременным женщинам для предотвращения резус-конфликта. Из-за острого дефицита пациентки вынуждены переплачивать в несколько раз и самостоятельно искать лекарство в других городах, при этом врачи в больницах также часто отказывают в инъекциях из-за пустых складов.