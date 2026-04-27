27 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Ростовская область
Фото: Накануне.RU

Полиция ликвидировала крупную сеть наркодилеров в Ростовской области

Полицейские начали операцию в Новочеркасске, где остановили автомобиль "Лада Гранта". В машине ехали 22-летний владелец авто, 33-летний организатор бизнеса и их 41-летний сообщник. Во время осмотра оперативники нашли в детском кресле более 200 свертков с метилэфедроном общим весом 300 граммов. Позже правоохранители задержали еще двоих участников группы.

Сотрудники МВД Ростовской области пресекли деятельность преступной группы, которая продавала наркотики через интернет в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Шахтах. В банду входили пятеро местных жителей в возрасте от 22 до 41 года, включая 24-летнюю девушку. Участники группы сами выращивали коноплю, изготавливали из нее товар и фасовали его для продажи. Сейчас все пятеро фигурантов находятся под стражей, против них возбудили уголовные дела, пишет Lenta.ru.

Обыски в жилье и арендованных помещениях раскрыли масштаб производства. В квартире владельца машины полицейские обнаружили 100 граммов наркотиков и 4,5 килограмма марихуаны. Организатор банды также снимал помещение, где вырастил 16 кустов конопли и хранил еще 10 килограммов готовой марихуаны. В телефонах задержанных следователи нашли координаты тайников-закладок, которые преступники успели сделать в трех городах региона.

Ранее полицейские Первоуральска накрыли подпольную наркоферму в гараже на улице Толбухина и задержали троих местных жителей. Трое мужчин оборудовали помещение палатками и системой климат-контроля, где вырастили более 30 кустов конопли и изготовили почти 3 килограмма марихуаны. 

Теги: наркотики, задержание, вещества


