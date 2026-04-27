Сотрудник Запорожской АЭС погиб при атаке украинского дрона

В результате удара украинского беспилотника по территории транспортного цеха Запорожской АЭС погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба станции.

"Сотрудники атомной отрасли не должны становиться целями. Любые атаки на Запорожскую АЭС - это угроза не только людям, но и безопасности в целом", - говорится в заявлении.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объяснил, почему организация публично не называет сторону, ответственную за удары по Запорожской атомной электростанции.