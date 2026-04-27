Музаев: Домашнее задание для школьников уже не нужно из-за ИИ

С появлением технологий искусственного интеллекта (ИИ), на который подсело большинство школьников, домашние задания потеряли смысл. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он сказал, что сегодня можно списать готовые домашние задания из интернета. И школьнику не надо напрягаться, так как нейросети могут мгновенно выполнить любое упражнение.

"Смысла задавать задания нет, поэтому сейчас обсуждается вопрос о целесообразности их проведения", - сказал чиновник.

Ранее подобные идеи уже высказывались. Практически все специалисты категорически против. Народный учитель России Сергей Рукшин говорит, что отменить домашнее задание в школе хотят либо вредители, либо абсолютно некомпетентные люди. Он подчеркивает, что домашнее задание выполняет важнейшие функции. Это прежде всего воспитательная: ребенка нужно с детства приучать к труду, а не растить поколение бездельников. Также это функция повторения и запоминания. Таковы законы памяти.

В комментариях почти все также не поддерживают Музаева. Отмечается, что те, кто не хотел учиться, и так списывали домашнее задание. Сейчас же власти "благословят" на списывание всех.

"Вопиющая безграмотность среди управляющих образованием в стране. Удручает..." - пишет Вячеслав К.

"При таком раскладе можно вообще школу отменить. Пусть трутни жрут, спят, играют... всю свою никчемную жизнь", - добавляет Лариса К.