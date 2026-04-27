Шахназаров и Поплавская недоумевают: СВО уже отошла на второй план?

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская поддержала режиссера Карена Шахназарова, который заявил, что тема СВО в СМИ постепенно уходит на второй план, "будто не погибают бойцы и мирные жители". И это недопустимо.

Поплавская пишет, что огромное число чиновников "живут в оторванности от реальной России, не видя настоящей жизни за тонированными стеклами своих Майбахов", а их дети не знают, что происходит в стране. Тем временем Московский кинофестиваль превратился в непотребство, в котором участвуют люди, которые не имеют отношения к культуре и позорят страну, считает Поплавская.

Их поддержал член СПЧ Кирилл Кабанов. Он тоже возмущен тем, что СВО идет пятый год, а в стране словно две параллельные реальности. И в одной из них "постоянные праздники, шарики-фонарики, миллиардные заработки, успешный успех, забугорная жизнь". Этим людям все равно, что будет с Россией, "лишь бы было бабло", а шоу продолжалось.

Он согласен с властями, что у людей должны положительные эмоций, но не так, как это происходит.

"Зачастую это откровенная демонстрация презрения к народу нашей страны. Еще раз скажу: позитив всем нашим гражданам нужен как никогда. Но надо думать головой (если там, конечно, что-то есть) и соблюдать такт в соответствии с происходящим. И конечно пора уже начать доводить до некоторых "в перьях", как себя надо вести", - пишет Кабанов.