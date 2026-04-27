Трамп считает, что иранские нефтепроводы могут взорваться через три дня

Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за американской морской блокады Ирана республика не отгружает топливо, поэтому нефтепроводы могут не выдержать давления и взорваться.

"Что случится? Линия взорвется изнутри, механически и на земле. Что-то произойдет: она просто взорвется. Говорят, у них осталось около трех дней, прежде чем это произойдет", — сказал он в интервью Fox News.

По словам Трампа, в случае подобного развития событий Иран может лишиться половины нефтедобывающих мощностей.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не переживает насчет высоких цен на нефть и топливо. Его просили, что будет, если нефть взлетит до 200 долларов за баррель. На что Трамп ответил, что ничего страшного не произойдет, просто топливо станет дороже. А он будет делать то, что нужно, в войне против Ирана. Он уверен, что если Иран получит ядерное оружие, то начнет уничтожать Израиль и Европу.