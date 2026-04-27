В Екатеринбурге водитель электросамоката сбил 8-летнего мальчика и скрылся

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, инцидент произошел в воскресенье вечером на улице Металлургов. Предварительно установлено, что водитель электросамоката, двигаясь по тротуару, наехал на ребенка, двигающегося на механическом самокате ему навстречу. После наезда водитель электросамоката скрылся с места ДТП. В настоящий момент он разыскивается сотрудниками Госавтоинспекции.

В результате пострадал 8-летний мальчик. С различными травмами он был доставлен в ДГКБ №9 Екатеринбурга, где медики оказывают ему необходимую помощь.

На месте аварии автоинспекторы провели замеры и составили процессуальные документы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге станет больше зон полного запрета электросамокатов.