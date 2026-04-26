Космический грузовик "Прогресс-МС-24" успешно выведен на орбиту

Космический грузовик "Прогресс-МС-24" успешно выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а", сегодня ночью стартовавшей с Байконура.

Корабль ко вторнику доставит на Международную космическую станцию 2518 кг грузов: топливо для дозаправки станции, продукты питания для экипажа, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства, кислород для внутренней атмосферы МКС, новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан МКС" №8.

Среди продуктов, летящих к космонавтам, свежие фрукты, молочные продукты и готовые рационы питания



На станцию доставят оборудование и расходные материалы для экспериментов, в том числе VR-очки, с помощью которых можно оценить влияние невесомости на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве. Также в грузе комплексы "Нейроиммунитет", который изучает воздействие стресса на иммунитет и нервную систему, "Коррекция" для исследования проблемы потери массы костной ткани во время космического полёта, "Биодеградация" для проверки влияния микроорганизмов на материалы внутри МКС и "Сепарация", с помощью которого исследуют и совершенствуют методы регенерации воды.