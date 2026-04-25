Жога: Урал теперь в зоне досягаемости

Уральский полпред Артем Жога призвал жителей региона к бдительности.

"Не гнушаясь ничем, враги ударили беспилотником по жилому дому в центре города. Сейчас на месте развернут оперативный штаб, работают сотрудники всех ответственных служб и медики. Жители дома эвакуированы, им оказывается вся необходимая помощь. К счастью, обошлось без жертв. Это военное преступление в очередной раз показывает: враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны!" - обратился полпред к уральцам.

Он попросил жителей Свердловской и Челябинской областей сохранять спокойствие. "Держу ситуацию под личным контролем", - заверил Жога.

Напомним, сегодня утром беспилотник беспрепятственно пролетел в центр Екатеринбурга и врезался в ЖК "Тринити" около ТРЦ "Гринвич", возник пожар. Шесть человек обратились за медицинской помощью.

Вскоре после этого беспилотник атаковал объект инфраструктуры в Челябинской области, сообщает губернатор региона Алексей Текслер. Атака предотвращена, жертв и разрушений нет.

После атаки БПЛА были ограничены полеты в несколько городов Урала: закрыты аэропорты Перми, Екатеринбурга, Челябинска и Тобольска.

Никаких сообщений от Минобороны о работе ПВО на текущий момент не поступало.