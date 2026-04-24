Лавров: страны Запада объявили России войну с помощью Украины

Страны Запада объявили России войну с помощью Украины, но киевский режим беспомощен без материального наполнения западным оружием. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с представителями российских НКО.

"Нам объявлена открытая война. Для этого в качестве "наконечника" используется киевский режим. Но то, что этот "наконечник" беспомощен без материального наполнения западным оружием, разведывательными данными, спутниковыми системами, содействия в подготовке военнослужащих и многого другого", - приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что киевский режим и украинское государство "откровенно используются в качестве геополитического тарана".

"Тут какие-то откровенные ребята, по-моему, в бельгийском Генеральном штабе, публично заявили, что они готовятся к войне с Россией, что Украина им помогает выиграть время. Как говорится, куда уж откровеннее", - заявил Лавров.