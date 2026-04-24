Крашенинников отклонил законопроект о регулировании ИИ

24 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Крашенинников отклонил законопроект о регулировании ИИ

Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства отклонил проект федерального закона о регулировании искусственного интеллекта (ИИ). Законопроект в марте был обнародован Минцифры.
Целью законопроекта было заявлено создание правовых условий для ускоренного внедрения ИИ, обеспечение безопасности личности, общества и государства. Однако бизнес выступил против, указав, что в России нет своего ИИ - он весь иностранный в той или иной степени.

Совет выступил с несколько иных позиций. Фундаментальным недостатком законопроекта названа попытка создать параллельное регулирование отношений, которые являются предметом Гражданского кодекса.

"Если есть несколько здравых идей публично-правового характера – их место в профильном законе, а не в пустой законодательной оболочке", – сказал глава Совета депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Ранее Правительство поставило Минцифры задачу внести в Госдуму законопроект об ИИ до конца весенней сессии, то есть до 19 июля.

Член СПЧ специалист по ИИ Игорь Ашманов считает, что России нужен закон об ИИ, который должен иметь не стимулирующий характер, а запретительный. Потому что с помощью ИИ делают много такого, что делать нельзя. Кроме того, в России нет своего ИИ. А некоторые депутаты и сенаторы даже разрабатывают законопроекты с помощью ChatGPT. И данные об этом уходят в США.

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


