Крашенинников отклонил законопроект о регулировании ИИ

Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства отклонил проект федерального закона о регулировании искусственного интеллекта (ИИ). Законопроект в марте был обнародован Минцифры.

Целью законопроекта было заявлено создание правовых условий для ускоренного внедрения ИИ, обеспечение безопасности личности, общества и государства. Однако бизнес выступил против, указав, что в России нет своего ИИ - он весь иностранный в той или иной степени.

Совет выступил с несколько иных позиций. Фундаментальным недостатком законопроекта названа попытка создать параллельное регулирование отношений, которые являются предметом Гражданского кодекса.

"Если есть несколько здравых идей публично-правового характера – их место в профильном законе, а не в пустой законодательной оболочке", – сказал глава Совета депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Ранее Правительство поставило Минцифры задачу внести в Госдуму законопроект об ИИ до конца весенней сессии, то есть до 19 июля.

Член СПЧ специалист по ИИ Игорь Ашманов считает, что России нужен закон об ИИ, который должен иметь не стимулирующий характер, а запретительный. Потому что с помощью ИИ делают много такого, что делать нельзя. Кроме того, в России нет своего ИИ. А некоторые депутаты и сенаторы даже разрабатывают законопроекты с помощью ChatGPT. И данные об этом уходят в США.