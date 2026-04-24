Семь туристов было в группе, попавшей под лавину в Бурятии

На горе Мунку-Сардык, где сошла лавина, находилась группа из семи человек, сообщает СУ СКР по Бурятии.

Туристы совершали восхождение к пику Конституции. По предварительным данным, группа не была зарегистрирована. На одном из перевалов на них сошла снежная масса. Трое туристов находились в стороне от схода. Они получили повреждения, но смогли по рации сообщить о происшествии. Остальные члены группы, предположительно, остаются под снегом, сообщил в СК.

Это уже второе ЧП на данной горе за неделю. 20 апреля там погибли трое туристов из Красноярска. По предварительным данным, они начали спуск с вершины в горах Восточного Саяна республики, но замерзли. Следственный комитет возбудил уголовное дело, трое подозреваемых арестованы. Это директор турфирмы-организатора (компания зарегистрирована в Красноярске), ее заместитель и гид-инструктор похода, последний участвовал в трагическом штурме горы.