В Екатеринбурге назвали улицы, где запретят самокаты и продажу алкоголя в День Победы

В Екатеринбурге утвердили программу празднования Дня Победы в 2026 году. На ряде улиц будут запрещены движение самокатов и продажа алкоголя.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, для комфорта и безопасности жителей введут запрет движения и парковки электросамокатов на время массовых мероприятий. Ограничения будут действовать с 20:00 5 мая до 2:00 6 мая, с 00:10 9 мая до 5:00 10 мая в границах улиц: Челюскинцев – Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного.

Кроме этого, будет запрещена розничная продажа алкоголя предприятиями торговли:

8 мая с 16:00 до 20:30 на территории Преображенского парка, в границах улиц: Академика Парина – Вильгельма де Геннина – проспекта Академика Сахарова – улицы Чкалова;

9 мая с 8:00 до 23:00 в границах улиц: Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – Челюскинцев;

9 мая с 12:00 до 17:00 на территории парка семейного отдыха "Эльмашевский", на улице Старых Большевиков, от Энтузиастов до Баумана, и на улице Баумана, от дома №23 до дома №44.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил провести День Победы на высочайшем уровне.