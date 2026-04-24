Вдова Пиманова назвала причину его смерти

Стала известна причина смерти режиссера, журналиста и телеведущего Алексея Пиманова.

"У него случился острый инфаркт", - сообщила ТАСС его супруга Ольга Погодина.

О смерти Пиманов стало известно 23 апреля. Он скончался на 65-м году жизни. Многие знают Алексея Пиманова как ведущего программы "Человек и закон". Помимо этого, он занимался написанием сценариев к фильмам, снимал картины и руководил крупным медиахолдингом "Красная звезда".

Свои соболезнования родным и близким журналиста принес глава государства Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин направил родственникам Пиманова телеграмму с соболезнованиями.