В Первоуральске спустя 26 лет завершено расследование убийства 9-летней девочки

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Первоуральске спустя 26 лет завершено расследование убийства 9-летней девочки

В Первоуральске завершили расследование убийства 9-летней девочки, совершенное в 1999 году. Материалы дела с обвинительным заключением и доказательной базой направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, трагедия произошла 7 августа 1999 года в Талицком районе. Незадолго до этого 9-летняя Оля стала свидетелем убийства двоих друзей Игоря Рухлова и дала показания. Убийство ребенка стало местью. По версии следствия, обвиняемый похитил девочку, убил и закопал тело.

За время расследования Рухлов устроился фальцовщиком на частном предприятии в Первоуральске, обзавелся семьей и детьми. По данным Telegram-канала "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией, обвиняемый за 2002-2017 годы также успел получить судимости за угон, разбой, похищение, покушение на приобретение наркотиков и даже пытался дать взятку сотруднику ФСИН пока был в колонии, за что ему продлили срок.

"Длительное время указанное преступление оставалось нераскрытым. В ходе системной работы, путем сопоставления фактов, известных на момент возбуждения уголовного дела, анализа имеющихся сведений и доказательств, кропотливой и последовательной работы с допрошенными свидетелями удалось получить данные о причастности к совершению указанного преступления фигуранта", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе областного СКР.

Сегодня 50-летнего уральца обвиняют по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга, совершённое в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека". Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

"Раскрыть особо тяжкое злодеяние из категории преступлений "прошлых лет" удалось сотрудникам полиции одного из оперативных подразделений ГУ МВД России по Свердловской области в тесном взаимодействии с представителями СКР", - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что сейчас Рухлов находится в СИЗО.

Теги: Первоуральск, Рухлов, расследование, суд, убийство


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.10.2025 13:01 Мск Суд оставил в СИЗО екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве 9-летней девочки в 90-ых
Ранее 11.09.2025 15:30 Мск Суд оставил под арестом екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве девочки в 1999 году
Ранее 22.08.2025 14:46 Мск Суд арестовал екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве 9-летней девочки 26 лет назад

