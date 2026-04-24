В Первоуральске спустя 26 лет завершено расследование убийства 9-летней девочки

В Первоуральске завершили расследование убийства 9-летней девочки, совершенное в 1999 году. Материалы дела с обвинительным заключением и доказательной базой направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, трагедия произошла 7 августа 1999 года в Талицком районе. Незадолго до этого 9-летняя Оля стала свидетелем убийства двоих друзей Игоря Рухлова и дала показания. Убийство ребенка стало местью. По версии следствия, обвиняемый похитил девочку, убил и закопал тело.

За время расследования Рухлов устроился фальцовщиком на частном предприятии в Первоуральске, обзавелся семьей и детьми. По данным Telegram-канала "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией, обвиняемый за 2002-2017 годы также успел получить судимости за угон, разбой, похищение, покушение на приобретение наркотиков и даже пытался дать взятку сотруднику ФСИН пока был в колонии, за что ему продлили срок.

"Длительное время указанное преступление оставалось нераскрытым. В ходе системной работы, путем сопоставления фактов, известных на момент возбуждения уголовного дела, анализа имеющихся сведений и доказательств, кропотливой и последовательной работы с допрошенными свидетелями удалось получить данные о причастности к совершению указанного преступления фигуранта", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе областного СКР.

Сегодня 50-летнего уральца обвиняют по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга, совершённое в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека". Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

"Раскрыть особо тяжкое злодеяние из категории преступлений "прошлых лет" удалось сотрудникам полиции одного из оперативных подразделений ГУ МВД России по Свердловской области в тесном взаимодействии с представителями СКР", - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что сейчас Рухлов находится в СИЗО.