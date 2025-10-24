Суд оставил в СИЗО екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве 9-летней девочки в 90-ых

Свердловский областной суд оставил под стражей жителя Екатеринбурга Игоря Рухлова, обвиняемого в убийстве 9-летней девочки в 1999 году.

Напомним, трагедия произошла 7 августа 1999 года в Талицком районе. Сообщалось, что незадолго до этого 9-летняя Оля стала свидетелем убийства двоих друзей Рухлова и дала показания. По версии следствия, после этого обвиняемый похитил девочку, убил и закопал тело. В то время раскрыть преступление не удалось, однако недавно предполагаемый убийца был задержан.

Адвокат Рухлова подал на постановление апелляционную жалобу, в которой просил для своего подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд рассмотрел материалы дела и оставил меру пресечения без изменений. В СИЗО обвиняемый пробудет до 11 января 2026 года включительно.

Напомним, что за убийство ему грозит до 20 лет лишения свободы.