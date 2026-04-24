В Челябинске сдаст мандат депутат гордумы с элитной квартирой в Москве

Депутат Челябинской городской думы Александр Галкин сдаст мандат на ближайшем заседании парламента, которое состоится 28 апреля. Он подал соответствующее заявление, пишет "Ъ-Южный Урал".

Ранее в Челябинске был частично удовлетворён иск об изъятии у депутата гордумы Александра Галкина элитной квартиры в Москве. Недвижимость оставили в собственности ответчика, но с него и супруги взыскали 16 млн руб. Квартира, ставшая предметом спора, расположена в одном из небоскребов столичного жилого комплекса Hide.