Бывшего вице-мэра Челябинска оставили в СИЗО

Оставлен под арестом бывший вице-мэр Челябинска Александр Астахов.

Апелляционная жалоба на решение об аресте отклонена, сообщил "Ъ-Южный Урал" источник в правоохранительных органах.

Астахова вместе с начальником управления ЖКХ Вадимом Храмцовым подозревают в злоупотреблении полномочиями при заключении контрактов подведомственным им МУП ПОВВ на сумму в более чем 300 млн руб., из-за чего бюджету города якобы был причинён ущерб в 180 млн руб.

Астахов вину не признал, заявив суду, что никуда уезжать не собирается, родился и живет в Челябинске, и работал на благо города. По словам адвоката, за вице-мэра готов поручиться известный в Челябинске политик и предприниматель Борис Видгоф. В свое время Александр Астахов работал на предприятиях Видгофа, в частности, возглавлял гостиничный комплекс "Славянка" и гранд-отель "Видгоф".