Туриста из Екатеринбурга Александра Вайсеро приговорили к 4 годам колонии в Баку

В Баку жителя Екатеринбурга Александра Вайсеро приговорили к четырем годам колонии за легализацию денежных средств, полученных преступным путем.

Как передает издание Minval, сегодня суд вынес приговор. Было доказано, что Вайсеро, действуя в составе группы лиц, легализовал крупную сумму, полученную через незаконные букмекерские, лотерейные и другие азартные сайты, действовавшие за пределами страны. Чтобы скрыть источник, турист переводил средства частями на банковские карты, оформленные на разных лиц. Речь идет о сумме в 727 тыс. 24,40 маната (порядка 32 млн рублей).

Отношения Москвы и Баку обострились после задержания предполагаемых членов этнической группировки в Екатеринбурге 27 июня прошлого года, в ходе чего два человека скончались. После этого было получено сообщение о задержании в Баку семи сотрудников агентства, входящего в государственный российский холдинг МИА "Россия сегодня". Позднее, в суд их привезли избитыми.

Среди них — сотрудники RT и двое российских айтишников: сооснователь онлайн-химчистки Airo Антон Драчев и разработчик Дмитрий Безуглый, а также турист из России Александр Вайсеро, приехавший в Баку из Екатеринбурга во время отпуска, и Сергей Софронов, который переехал в Азербайджан на ПМЖ после начала СВО в 2022 году. Россиян обвинили в транзите наркотиков из Ирана, их распространении через интернет, а также в киберпреступлениях.

Позднее, в июле прошлого года в посольство России в Азербайджане поступило множество обращений от российских граждан, которые сообщали о визитах людей в штатском и проверках документов. Некоторые обратившиеся жаловались на физическое насилие по отношению к ним и членам их семей. Об этом заявили в посольстве России в Баку.