В Югре мошенники в преддверии Дня Победы притворяются членами поисковых отрядов

Мошенники в преддверии 9 Мая стали выдавать себя за представителей поисковых отрядов, якобы нашедших сведения о пропавшем в годы Великой Отечественной войны родственнике. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Мегиона.

От имени представителей поискового отряда, например, "Вахта памяти", злоумышленники шлют сообщения, в которых утверждают, что нашли данные о пропавшем в 1941–1945 годах родственнике, и просят перейти по ссылке, после — отправить код из смс.

На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, имитирующий архивный ресурс, где собирают персональные данные. А смс-код даёт мошенникам доступ к аккаунту на портале "Госуслуги".