Семинар о лучших практиках специалистов соцслужб по поддержке ветеранов СВО прошел в Астрахани

В Астрахани прошел семинар, организованный в рамках проекта Знание.Государство по инициативе Российского общества «Знание» при поддержке Правительства Астраханской области. В нем приняли участие порядка 150 специалистов.

«Такие встречи – инвестиция в профессиональный потенциал сотрудников региональных ведомств и учреждений. Они дают знания и практические инструменты, которые сразу можно применить в работе, помогают выработать единые стандарты и выстроить действенные маршруты поддержки ветеранов СВО. Это вклад в развитие единой и комплексной системы помощи в регионе. Поэтому мы при поддержке Общества «Знание» продолжаем инвестировать в обучение и развитие профессионального сообщества», – отметила заместитель председателя правительства Астраханской области Инесса Горина.

В мероприятии также приняли участие министр социального развития и труда Астраханской области Антон Гудименко и его заместитель - ветеран СВО, дважды Кавалер Ордена Мужества, финалист региональной программы «Победоносец» Арсен Мутелимов.





В программу семинара вошли лекции и мастер-классы от федеральных экспертов и лекторов Российского общества «Знание». Полученные на семинаре знания и практические инструменты помогут соцслужбам региона сделать адресную помощь ветеранам СВО и их семьям еще более эффективной и комплексной.