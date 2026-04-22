Глава ВТБ назвал идею разового налога на сверхприбыль для банков "фиговой"

Разовый налог на сверхприбыль вряд ли коснется банков, эта выплата должна затронуть только те отрасли, в которых сложилась благоприятная рыночная конъюнктура, считает глава ВТБ Андрей Костин. Идею введения windfall tax для банков Костин назвал "фиговой". По его мнению, власти не пойдут на введение единоразового налога для банков.

"Не будет этой идеи реализовано. Не похоже на это. Идея фиговая, поэтому, я думаю, что ее похоронят. Ну, во-первых, смотрите, ведь государственные банки всё равно прибыль свою в значительной степени - по крайней мере половину - выплачивают или в виде дивидендов (...). Во-вторых, нужна капитализация, и на этом очень жёстко стоит Центральный банк", - цитирует Костина "Интерфакс".

"Есть ряд у нас промышленников, которые сегодня получают дополнительную выгоду от производства, от добычи природных ресурсов: золото, серебро, медь, никель, может быть, ещё какие-то или какие-то такие товары, потому что цены очень резко выросли на них за последние годы. Вот, может быть, здесь государство сейчас часть в виде ренты, как делается в отношении нефти, заберет у них", - комментирует глава ВТБ.

Ранее аналитики "Т-Инвестиций" подсчитали, что если российские власти примут решение о выплате разового налога на сверхприбыль (windfall tax) для банков за 2025 год, бюджет может получить дополнительные 270 млрд руб. Это около 10% прогнозируемой чистой прибыли крупнейших банков за 2026 год и около 3% текущей капитализации. Самая большая доля в этой сумме будет у Сбера и ВТБ – 174 и 60 млрд руб. соответственно, причем для ВТБ это уже будет фактором риска для дивидендных выплат.