В Тюмени мошенники предлагали за деньги освободить от тюрьмы

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области пресекли деятельность организованной группы, которая выманивала у граждан крупные суммы, обещая "решить вопросы" с правоохранительными органами и судебной системой, якобы используя коррупционные связи. Один из участников группы осужден, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники действовали из корыстных побуждений. Они вводили граждан в заблуждение, предлагая помощь в освобождении от уголовной ответственности, и утверждали, что обладают влиятельными связями среди сотрудников ФСБ и должностных лиц судов. После получения денег они обещали повлиять на ход расследования или судебного процесса.

Противоправная деятельность была задокументирована и пресечена сотрудниками РУФСБ. В отношении одного из фигурантов СУ СК России по Тюменской области возбудило и расследовало уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Калининский районный суд Тюмени вынес обвинительный приговор мужчине 1978 года рождения. Он приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей в доход государства.