Минстрой России проведет в Тюмени окружное совещание по капитальному ремонту многоквартирных домов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мероприятие состоится 15 мая. В числе участников - заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Алексей Ересько, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов, представители субъектов Уральского федерального округа.

Ключевые темы для обсуждения: вопросы реализации региональных программ капитального ремонта домов, необходимость внесения изменений в жилищное законодательство, стратегия развития сферы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, вопросы технического регулирования и ценообразования.

Модератором выступит исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова.

Совещание организовано Минстроем России совместно с АРОКР при поддержке Правительства Тюменской области.

1 апреля Александр Моор сообщил об утверждении планов капитального ремонта многоквартирных домов в Тюменской области на ближайшие три года. Основные силы регион сосредоточит на обновлении инженерных систем. В домах будут заменены сети подачи воды, тепла, электричества, системы водоотведения. Также запланированы работы по ремонту крыш, лифтов и фасадов. Всего в 2027–2029 годах предусмотрен ремонт более 2000 конструктивов.

Региональная программа капитального ремонта реализуется благодаря взносам жителей. С 2015 года капремонт домов позволил улучшить условия проживания почти 500 тысяч человек.