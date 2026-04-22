Минстрой России проведет в Тюмени окружное совещание по капитальному ремонту многоквартирных домов

22 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: t.me/poolN74

Минстрой России проведет в Тюмени окружное совещание по капитальному ремонту многоквартирных домов

Минстрой России проведет в Тюмени окружное совещание по капитальному ремонту многоквартирных домов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мероприятие состоится 15 мая. В числе участников - заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Алексей Ересько, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов, представители субъектов Уральского федерального округа.

Ключевые темы для обсуждения: вопросы реализации региональных программ капитального ремонта домов, необходимость внесения изменений в жилищное законодательство, стратегия развития сферы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, вопросы технического регулирования и ценообразования.

Модератором выступит исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова.

Совещание организовано Минстроем России совместно с АРОКР при поддержке Правительства Тюменской области.

1 апреля Александр Моор сообщил об утверждении планов капитального ремонта многоквартирных домов в Тюменской области на ближайшие три года. Основные силы регион сосредоточит на обновлении инженерных систем. В домах будут заменены сети подачи воды, тепла, электричества, системы водоотведения. Также запланированы работы по ремонту крыш, лифтов и фасадов. Всего в 2027–2029 годах предусмотрен ремонт более 2000 конструктивов.

Региональная программа капитального ремонта реализуется благодаря взносам жителей. С 2015 года капремонт домов позволил улучшить условия проживания почти 500 тысяч человек.

Теги: капитальный ремонт, минстрой, совещание


