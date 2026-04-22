Венгрия и Словакия поддержат выделение Киеву кредита ЕС после запуска "Дружбы"

Венгрия и Словакия поддержат выделение Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро после запуска нефтепровода "Дружба". Об этом заявил глава министерства иностранных дел Чехии Петр Мацинка после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Ранее об этом сказал будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр. Но вначале Киев должен пустить нефть. На днях уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан сказал, что снимет вето, если Киев возобновит поставки нефти.

Выделение Украине кредита ЕС может быть решен уже 22 апреля, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед заседанием глав МИД ЕС. Как пишет Bloomberg, на 21 апреля были назначены технические испытания трубопровода, однако об этом не сообщалось. Вероятно, это произойдет в ближайшем будущем. Накануне Зеленский сказал, что нефтепровод уже будто бы отремонтирован, хотя в Венгрии изначально были уверены, что киевский главарь специально его перекрыл ради поражения Орбана на выборах.

При этом чешский министр признал, что 20-й пакет санкций против России зависит и от других стран ЕС, а между ними имеются серьезные разногласия. Не все страны поддерживают все пункты. Противоречия усугубляются нарастающим экономическим кризисом в Европе.