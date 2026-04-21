В Перми подросток получил ожог глаз от химической ловушки, замаскированной под пачку денег

Следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения ожога глаз 14-летнему подростку, сообщили Накануне.RU в ведомстве. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По данным следствия, 21 апреля 2026 года в Мотовилихинском районе Перми несовершеннолетний нашёл на улице предмет, похожий на пачку денежных купюр. Когда он попытался его поднять, сработало устройство, которое, по предварительным данным, является химической ловушкой. Красящее вещество попало подростку в глаза. Мальчик был осмотрен медиками и отпущен домой.

Следователь проводит осмотр места происшествия, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

Следственный комитет обращает внимание граждан, особенно детей, на необходимость соблюдать меры безопасности: при обнаружении подозрительных предметов, включая денежные купюры, телефоны и другие устройства, нельзя брать их в руки. О находке следует немедленно сообщить в экстренные службы.