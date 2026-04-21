В России запретили использовать нейросети и дипфейки на выборах

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла новые правила для предвыборной агитации. Теперь закон строго ограничивает использование человеческих образов и голосов, в том числе созданных искусственным интеллектом. Депутаты пошли на этот шаг, чтобы защитить избирателей от обмана и манипуляций, пишет "РГ".

Теперь кандидаты и партии могут использовать в рекламе изображения или голоса людей только в трех случаях. Во-первых, партия имеет право показывать своего кандидата. Во-вторых, сам кандидат может свободно распространять свои фото и записи. В-третьих, любой взрослый гражданин России может появиться в агитации, если заранее даст на это письменное согласие. При этом закон полностью запрещает использовать образы умерших людей, вымышленных персонажей или картинки, которые нарисовал компьютер.

Один из авторов поправок Каплан Панеш объяснил, что выборы должны быть честным соревнованием людей, а не технологий. Он отметил, что сегодня программы создают очень реалистичные подделки. Без запрета люди могут поверить ролику, где их призывает голосовать уважаемый человек, хотя на самом деле это всего лишь "цифровой двойник". Депутат уверен, что новые нормы сделают избирательную систему более защищенной от фальсификаций и удобной для всех.

Сообщалось, что каждая пятая публикация в интернете создана нейросетями, а через два года искусственный интеллект будет генерировать почти весь контент в сети. На фоне взрывного роста мошенничества с дипфейками Минцифры России разработало законопроект, который вступит в силу в сентябре 2027 года.