Главы муниципальных округов Тюменской области участвуют во всероссийском форуме "Малая родина – сила России"

Делегация Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором принимает участие в III Всероссийском муниципальном форуме "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ", который проходит в Национальном центре "Россия" в Москве. В состав делегации вошли заместители губернатора Павел Белявский и Эдуард Бакиев, представители региональных органов власти, а также главы муниципальных округов региона, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На открытии форума к участникам обратился первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Наш Президент не раз говорил, что из всех уровней власти ближе всего к людям – муниципальная служба. Вы всегда напрямую работаете с проблемами, бедами, вызовами, которые есть в жизни каждого человека. Для успешной работы на муниципальной службе нужны не только высочайший профессионализм, готовность работать 24 на семь – нужны еще доброе сердце и отзывчивая душа. Спасибо за ваше служение", – обратился Кириенко к участникам.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с докладом о комплексном подходе к развитию территорий на одной из площадок форума. Также он станет модератором муниципального диалога "Среда для жизни: комплексный подход к развитию территории".

Главы округов делятся опытом с коллегами из других регионов. Глава Заводоуковского округа Светлана Касенова выступает на площадке "Соавторство и доверие: новая философия взаимодействия власти и жителей".

"Делимся лучшими практиками муниципального управления и сами напитываемся ими. Поделюсь с коллегами из других муниципалитетов нашей практикой взаимодействия с населением и предпринимательским сообществом в решении вопросов местного значения», – отметила она.

Глава Уватского округа Вячеслав Елизаров назвал форум уникальной возможностью поделиться опытом, обсудить проблемы территорий и встретиться с коллегами. Глава Викуловского округа Андрей Лотов принял участие в открытии форума и торжественной церемонии вручения государственных наград.

Глава Бердюжского округа Александр Хуснулин подчеркнул, что в прямом диалоге с федеральными экспертами предстоит обсудить различные вопросы: развитие экономики, инфраструктуры, социальной сферы, культурного единства, сохранение традиционных ценностей и другие направления. Глава Исетского округа Константин Швецов отметил, что муниципалитеты сегодня находятся в фокусе федерального развития, поскольку от их успеха зависит качество жизни каждого жителя. Глава Тюменского округа Ольга Зимина добавила, что программа форума позволяет обсудить важнейшие вопросы деятельности, и она планирует посетить секции с участием глав Тюменской области, которые представят свой опыт развития муниципалитетов.

Форум продлится три дня, в его программе – дискуссии, тематические треки и лекции с федеральными экспертами.