Главы муниципальных округов Тюменской области участвуют во всероссийском форуме "Малая родина – сила России"

20 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Главы муниципальных округов Тюменской области участвуют во всероссийском форуме "Малая родина – сила России"

Делегация Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором принимает участие в III Всероссийском муниципальном форуме "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ", который проходит в Национальном центре "Россия" в Москве. В состав делегации вошли заместители губернатора Павел Белявский и Эдуард Бакиев, представители региональных органов власти, а также главы муниципальных округов региона, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На открытии форума к участникам обратился первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Наш Президент не раз говорил, что из всех уровней власти ближе всего к людям – муниципальная служба. Вы всегда напрямую работаете с проблемами, бедами, вызовами, которые есть в жизни каждого человека. Для успешной работы на муниципальной службе нужны не только высочайший профессионализм, готовность работать 24 на семь – нужны еще доброе сердце и отзывчивая душа. Спасибо за ваше служение", – обратился Кириенко к участникам.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с докладом о комплексном подходе к развитию территорий на одной из площадок форума. Также он станет модератором муниципального диалога "Среда для жизни: комплексный подход к развитию территории".

Главы округов делятся опытом с коллегами из других регионов. Глава Заводоуковского округа Светлана Касенова выступает на площадке "Соавторство и доверие: новая философия взаимодействия власти и жителей".

"Делимся лучшими практиками муниципального управления и сами напитываемся ими. Поделюсь с коллегами из других муниципалитетов нашей практикой взаимодействия с населением и предпринимательским сообществом в решении вопросов местного значения», – отметила она.

Глава Уватского округа Вячеслав Елизаров назвал форум уникальной возможностью поделиться опытом, обсудить проблемы территорий и встретиться с коллегами. Глава Викуловского округа Андрей Лотов принял участие в открытии форума и торжественной церемонии вручения государственных наград.

Глава Бердюжского округа Александр Хуснулин подчеркнул, что в прямом диалоге с федеральными экспертами предстоит обсудить различные вопросы: развитие экономики, инфраструктуры, социальной сферы, культурного единства, сохранение традиционных ценностей и другие направления. Глава Исетского округа Константин Швецов отметил, что муниципалитеты сегодня находятся в фокусе федерального развития, поскольку от их успеха зависит качество жизни каждого жителя. Глава Тюменского округа Ольга Зимина добавила, что программа форума позволяет обсудить важнейшие вопросы деятельности, и она планирует посетить секции с участием глав Тюменской области, которые представят свой опыт развития муниципалитетов.

Форум продлится три дня, в его программе – дискуссии, тематические треки и лекции с федеральными экспертами.

Теги: Малая родина – сила России, форум, Александр Моор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети