Суд присудил компенсацию за постоянный лай собак у соседей

Восьмой кассационный суд подтвердил право соседей на компенсацию морального вреда из-за постоянного лая собак и неприятного запаха из квартиры.

Отмечается, что владелица не обеспечивала должного ухода за питомцами, которые круглосуточно лаяли, создавая шум и неприятный запах в подъезде. Соседи неоднократно обращались в суд, и в итоге нижестоящие инстанции удовлетворили их требования, с чем согласился кассационный суд. Он указал, что нарушение тишины и покоя соседей, повлекшее невозможность полноценного отдыха, является основанием для компенсации морального вреда, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации. Размер компенсации не приводится.

Требования к содержанию домашних животных закреплены в законе "Об ответственном обращении с животными", где говорится, что владельцам необходимо соблюдать права и законные интересы соседей по многоквартирному дому. Нормы указаны и в Кодексе об административных правонарушениях.

