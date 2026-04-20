Партия евроскептика Радева лидирует на выборах в Болгарии

На парламентских выборах в Болгарии, которые состоялись 19 апреля, побеждает партия "Прогрессивная Болгария", возглавляемая экс-президентом страны Руменом Радевым. Она набрала 44,5% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии Болгарии.

"Прогрессивная Болгария" опережает главного конкурента — партию экс-премьера Бойко Борисова "Граждане за европейское развитие Болгарии".

Радев неоднократно выступал против предоставления военной помощи Киеву, а также за переоценку подхода Европы к спецоперации РФ на Украине, пишет РИА Новости. После голосования он заявил о намерении выстраивать уважительные и равноправные отношения с Россией.

Telegraph отмечает, что Радев призывал к мирным переговорам с Россией, а также выступал против вступления Болгарии в еврозону и подписания соглашения о безопасности с Украиной. Издание отмечает, что победа евроскептика Радева на выборах может стать "худшим кошмаром" для Евросоюза и подорвать европейское единство в вопросе Украины.