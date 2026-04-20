Экс-мэр Ярославля решил вернуться в политику после 12 лет в колонии

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отсидевший 22 лет по уголовному делу о взятках, решил вернуться в политику. Об этом он заявил в интервью RTVI.

Урлашов в настоящее время не имеет права занимать государственную должность или избираться, однако может возглавлять партию.

Экс-мэр уже подготовил свою программу. Он заявил, что уезжать из России не собирается.

В августе 2016 года Урлашова приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в 60 млн рублей. Вину Урлашов не признал. В 2018 году он просил о помиловании у президента России, но ему было отказано. 30 декабря 2025 года Урлашова освободили из колонии.