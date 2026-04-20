20 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Экс-мэр Ярославля решил вернуться в политику после 12 лет в колонии

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отсидевший 22 лет по уголовному делу о взятках, решил вернуться в политику. Об этом он заявил в интервью RTVI.

Урлашов в настоящее время не имеет права занимать государственную должность или избираться, однако может возглавлять партию.

Экс-мэр уже подготовил свою программу. Он заявил, что уезжать из России не собирается.

В августе 2016 года Урлашова приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в 60 млн рублей. Вину Урлашов не признал. В 2018 году он просил о помиловании у президента России, но ему было отказано. 30 декабря 2025 года Урлашова освободили из колонии.

Теги: урлашов, экс-мэр ярославля, взятки


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.12.2025 10:53 Мск Вышел на свободу получивший срок за взятки экс-мэр Ярославля
Ранее 13.01.2022 11:02 Мск Экс-мэр Ярославля, осужденный за взятки, отозвал ходатайство об УДО
Ранее 18.09.2018 03:26 Мск Путин отказался помиловать экс-мэра Ярославля Урлашова
Ранее 03.08.2016 12:33 Мск Защита осужденного мэра Урлашова: приговор вынесен невиновному человеку, он будет обжалован
Ранее 03.08.2016 11:17 Мск Мэр Ярославля Урлашов получил 12,5 лет "строгача" за взятки
Ранее 03.09.2015 14:01 Мск Завершено расследование уголовного дела в отношении Евгения Урлашова
Ранее 14.01.2014 14:11 Мск Урлашов просит Путина отпустить его из СИЗО к стоматологу
Ранее 29.11.2013 18:30 Мск Срок ареста Урлашова продлили до 3 марта
Ранее 22.07.2013 17:55 Мск В Москву этапированы еще два фигуранта дела Урлашова
Ранее 18.07.2013 21:17 Мск СК: Отстранение от должности Урлашова принято в интересах жителей Ярославля
Ранее 03.07.2013 12:46 Мск Следствие располагает аудизаписью, на которой Урлашов требует взятку
Ранее 03.07.2013 12:40 Мск Задержание Урлашова — это порочная система, а не исключение из правил, - Коломейцев
Ранее 03.07.2013 10:45 Мск У Урлашова при обыске обнаружили 500 тысяч долларов, - источник
Ранее 03.07.2013 07:43 Мск Силовики обыскивают квартиру задержанного мэра Ярославля

