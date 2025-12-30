30 Декабря 2025
Политика Ярославская область
Фото: Накануне.RU

Вышел на свободу получивший срок за взятки экс-мэр Ярославля

Вышел на свободу бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов. Ранее он получил срок за взятки.

О выходе Урлашова из колонии сообщила "Ведомостям" представитель политика. Срок истекал 2 января 2026 г. Поскольку эта дата является праздничной, осуждённый подлежал освобождению в предпраздничный день.

В августе 2016 г. Урлашова приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в 60 млн руб., вину Урлашов не признал. В 2018 г. он просил о помиловании у президента России, но ему было отказано

Теги: Евгений Урлашов, колония, срок


