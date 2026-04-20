В Тюмени пенсионерка перевела мошенникам 2,7 млн рублей, поверив в "безопасный счет"

В полицию Тюмени обратилась местная жительница 1940 года рождения с заявлением о том, что стала жертвой мошенников, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Тюмени. Потерпевшая пояснила, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником спецслужб. Собеседник сообщил, что её денежные средства находятся под угрозой, и под предлогом их сохранности убедил женщину перевести все сбережения на так называемый безопасный счёт.

Следуя инструкциям мошенника, пенсионерка согласилась на визит "представителя госучреждения", который должен был помочь ей с переводом средств. Прибывший к ней домой мужчина сопроводил потерпевшую до ближайшего банкомата, где по указанным куратором реквизитам женщина перечислила 2 миллиона 700 тысяч рублей на неизвестный счёт.

Сотрудники тюменской полиции установили личность подозреваемого, выехали в Уфу и задержали 58-летнего гражданина. Житель Башкортостана заявил, что сам стал жертвой мошенников и отдал им крупную сумму. Мужчина получил от телефонных кураторов указание поехать в Тюмень, чтобы якобы помочь пенсионерке обезопасить сбережения.

По данному факту следователем ОП № 4 УМВД России по городу Тюмени возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.