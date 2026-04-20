Россиянки все чаще хотят рожать без знакомства с мужчинами

За последние четыре года число женщин, прибегающих к донорскому ЭКО, увеличилось в полтора раза. То есть женщины намного чаще стали хотеть рожать "для себя", даже не знакомясь с мужчинами и заведомо лишая ребенка отцовского внимания. Это крайне опасная тенденция, уверена председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Останина говорит, что женщины все чаще перестают даже хотеть знакомиться с мужчинами - им лишь нужен биоматериал, чтобы родить ребенка, которого она одна будет растить. Это напоминает западные идеологии и принцип "мое тело - мое дело".

"Речь идет об опасной тенденции, когда девушки сознательно избегают знакомств с мужчинами и создания семьи... Если мы будем следовать европейским моделям, возникнет вопрос о гарантиях. В дальнейшем мужчины могут начать требовать права на суррогатное материнство, если женщины откажутся от своих репродуктивных функций", - полагает Останина.

При этом Останина поддерживает принцип "мое тело - мое дело" в вопросе абортов, которые она призывает не ограничивать, так как это будто бы личное дело женщины.

Заместитель Останиной Виталий Милонов считает, что во многом виноваты и мужчины, которые зачастую живут беззаботными развлечениями.